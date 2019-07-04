Максим Фадеев хочет восстановить сгоревший храм в Кургане

"В Курганской области сгорела самая старая церковь, знаменитый Чимеевский храм Казанской Божией Матери. Меня крестили в нем... Там же сгорела самая главная икона нашего региона..чудотворная икона, пережившая века! Я хочу восстановить храм. Если есть у кого старые чертежи этой церкви..Курганцы, откликнитесь..Мы готовы разговаривать с губернатором и взять на себя восстановление этой святыни", - написал Максим Фадеев.