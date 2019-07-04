Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T17:02Z
https://ria.ru/20190704/1556210864.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154993/59/1549935950_0:101:2886:1724_1036x0_80_0_0_85916956bfeea1a0a435ca39a9ffb618.jpg
РИА Новости
Культура

Максим Фадеев хочет восстановить сгоревший храм в Кургане

Вчера, 17:02
1741
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев заявил в своем Инстаграме, что хочет восстановить Чимеевский храм, который сгорел третьего июля в Курганской области.
"В Курганской области сгорела самая старая церковь, знаменитый Чимеевский храм Казанской Божией Матери. Меня крестили в нем... Там же сгорела самая главная икона нашего региона..чудотворная икона, пережившая века! Я хочу восстановить храм. Если есть у кого старые чертежи этой церкви..Курганцы, откликнитесь..Мы готовы разговаривать с губернатором и взять на себя восстановление этой святыни", - написал Максим Фадеев.
Тем, кто хочет и может помочь, можно обращаться в продюсерскую компанию Максима Фадеева.
Деревянный храм Казанской Божией Матери возвели селе Чимеево Курганской области в конце XIX века. В 2002 году на основе этого храма создали Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
Чимеевская икона Божией Матери
3 июля, 18:23
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
4800002
КультураНовости культурыМаксим ФадеевКурганская область
Рекомендуем
Чимеевская икона Божией Матери
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
РИА
Новости
Грузинская певица Нино Катамадзе
Стало известно, почему из музыкальных сервисов удалили песни Катамадзе
Украинский флаг
Опрос показал, какого руководителя хотят жители Украины
Тегеран, Иран
Посла Британии вызвали в иранский МИД из-за задержания танкера в Гибралтаре
Лента
новостей
Мужчина и женщина за чтением
Ученые выяснили, почему мужчины редко прибираются
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Режиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА
Кончаловский не знал, что Путин подарит папе Римскому диск с его фильмом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Россия предоставила временное убежище семье из Германии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД раскритиковали обвинения немецкой контрразведки в адрес Sputnik и RT
В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова
Певица Лолита Милявская
"Статус свободен!" Лолита Милявская рассталась с пятым мужем
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин вспомнил итальянскую пословицу, говоря об отношениях Москвы и Рима
Бари Алибасов в своей квартире
Алибасов рассказал, что его спасло при отравлении
В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
10:40СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
10:39Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Приангарье
10:35Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
10:34В Тулуне развернули мобильную станцию "Гигиена" для очистки воды
Лента новостейМолния