Пострадавших во время салюта в Минске перевели в военный госпиталь

МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Два человека, получившие травмы во время салюта в Минске, пройдут лечение в военном госпитале, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

В среду во время салюта ко Дню независимости Белоруссии из-за взрыва фейерверочных изделий в Минске погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали. По данным Минздрава, в четверг в больницах Минска остались два человека - мужчины 1957 и 1995 годов рождения, которым были проведены операции, остальные пострадавшие отпущены домой.

"Специалисты 432-го главного военного клинического медицинского центра (ГВКМЦ) выезжали в медицинские учреждения, где находятся на излечении пострадавшие в результате взрывов фейерверочных изделий. Принято решение о переводе для последующего лечения двух граждан в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, функционирующий на базе 432 ГВКМЦ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе пояснили, что "это единственный в стране центр, предназначенный для лечения подобных ранений и травм, а также укомплектованный лучшими специалистами в данной области".