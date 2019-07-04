Власти Москвы предупредили о лжесотруднике ЦОДД

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Москве появился лжесотрудник Центра организации дорожного движения, пугающий штрафами водителей, сообщает пресс-служба ЦОДД.
"В Москве обнаружен лжесотрудник ЦОДД. Вооружившись самодельным удостоверением, он пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки или стоянки, и предлагал за вознаграждение закрыть глаза на нарушение", - говорится в сообщении в Twitter.
В Москве обнаружен лжесотрудник ЦОДД.— ЦОДД (@gucodd) 4 июля 2019 г.
Вооружившись самодельным удостоверением, он пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки или стоянки, и предлагал за вознаграждение закрыть глаза на нарушение.
Не дайте себя обмануть!Сотрудники гор.служб никогда не будут так делать. pic.twitter.com/opXqkdBRO2
Отмечается, что настоящие сотрудники городских служб так делать не будут.