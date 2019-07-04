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РИА Новости

Власти Москвы предупредили о лжесотруднике ЦОДД

Вчера, 16:22
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСотрудник дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве
Сотрудник дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Москве появился лжесотрудник Центра организации дорожного движения, пугающий штрафами водителей, сообщает пресс-служба ЦОДД.
"В Москве обнаружен лжесотрудник ЦОДД. Вооружившись самодельным удостоверением, он пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки или стоянки, и предлагал за вознаграждение закрыть глаза на нарушение", - говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что настоящие сотрудники городских служб так делать не будут.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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