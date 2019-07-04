Власти Москвы предупредили о лжесотруднике ЦОДД

В Москве обнаружен лжесотрудник ЦОДД.

Вооружившись самодельным удостоверением, он пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки или стоянки, и предлагал за вознаграждение закрыть глаза на нарушение.

Не дайте себя обмануть!Сотрудники гор.служб никогда не будут так делать. pic.twitter.com/opXqkdBRO2