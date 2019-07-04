Беседа Путина с папой Римским продолжалась около часа

Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым

ВАТИКАН, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился в Риме в четверг с папой Римским Франциском. Как передает корреспондент РИА Новости, их беседа продолжалась почти час, в присутствии прессы Путин и Франциск воздержались от заявлений.

Путин и российская делегация поднялись на второй этаж Апостольского дворца и прошли по анфиладе залов в библиотеку, где их встретил Франциск, облаченный в парадное одеяние - белую мантию. Папа и президент пожали друг другу руки.

После этого они проследовали в библиотеку, где расположились за письменным столом. Позволив фотографам и операторам сделать несколько кадров, Путин и Франциск беседовали один на один.

Примерно через час в библиотеку вновь пригласили членов делегаций и журналистов. Папа и президент перешли в противоположный конец библиотеки и стоя приветствовали их.