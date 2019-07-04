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РИА Новости

Беседа Путина с папой Римским продолжалась около часа

Вчера, 16:22
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАТИКАН, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился в Риме в четверг с папой Римским Франциском. Как передает корреспондент РИА Новости, их беседа продолжалась почти час, в присутствии прессы Путин и Франциск воздержались от заявлений.
Путин и российская делегация поднялись на второй этаж Апостольского дворца и прошли по анфиладе залов в библиотеку, где их встретил Франциск, облаченный в парадное одеяние - белую мантию. Папа и президент пожали друг другу руки.
После этого они проследовали в библиотеку, где расположились за письменным столом. Позволив фотографам и операторам сделать несколько кадров, Путин и Франциск беседовали один на один.
Примерно через час в библиотеку вновь пригласили членов делегаций и журналистов. Папа и президент перешли в противоположный конец библиотеки и стоя приветствовали их.
В конце аудиенции они сфотографировались вместе с членами делегации на память.
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
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