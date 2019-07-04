"Автодор" представит результаты эксперимента с беспилотниками в конце года

СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Первые результаты эксперимента по внедрению беспилотного транспорта в РФ на автотрассе М-11 будут представлены в конце 2019 года, сообщил в ходе международного форума "Инновации в дорожном строительстве" председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Он пояснил, что в 2019 году эксперимент по использованию беспилотного транспорта пройдёт на участке трассы М-11 Москва-Петербург в районе обхода Вышнего Волочка.

"В этом году на трассе М-11 мы планируем провести пилотный проект по использованию беспилотников. Мы активно работаем с "Камазом", проводим переговоры с крупнейшими передовыми компаниями в мире. Дорога для этого предусмотрена, поэтому, я думаю, что к исходу года мы первые результаты покажем", - заявил Петушенко.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.

Параллельно с проведением тестирования будет проводиться совершенствование технологий высокоавтоматизированного транспорта - необходимо научить беспилотные автомобили общаться друг с другом, с инфраструктурой, в чем поможет технология связи V2X, которая также будет тестироваться в ближайшее время, отмечали в НТИ "Автонет".