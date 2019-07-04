Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T17:30Z
https://ria.ru/20190704/1556210265.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155045/11/1550451111_0:0:1001:564_1036x0_80_0_0_381c84454fdd5be5e7f2bff7967f79d3.jpg
РИА Новости

"Автодор" представит результаты эксперимента с беспилотниками в конце года

Вчера, 16:21
359
© Фото : "Росавтодор"Вячеслав Петушенко
Вячеслав Петушенко
© Фото : "Росавтодор"
СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Первые результаты эксперимента по внедрению беспилотного транспорта в РФ на автотрассе М-11 будут представлены в конце 2019 года, сообщил в ходе международного форума "Инновации в дорожном строительстве" председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
Он пояснил, что в 2019 году эксперимент по использованию беспилотного транспорта пройдёт на участке трассы М-11 Москва-Петербург в районе обхода Вышнего Волочка.
"В этом году на трассе М-11 мы планируем провести пилотный проект по использованию беспилотников. Мы активно работаем с "Камазом", проводим переговоры с крупнейшими передовыми компаниями в мире. Дорога для этого предусмотрена, поэтому, я думаю, что к исходу года мы первые результаты покажем", - заявил Петушенко.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.
Строительство пятого пускового комплекса ЦКАД
Вчера, 17:17
"Автодор" передал следствию все материалы по делу о нарушениях на ЦКАД
Параллельно с проведением тестирования будет проводиться совершенствование технологий высокоавтоматизированного транспорта - необходимо научить беспилотные автомобили общаться друг с другом, с инфраструктурой, в чем поможет технология связи V2X, которая также будет тестироваться в ближайшее время, отмечали в НТИ "Автонет".
О своем участии в проекте заявили "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора" "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет, были получены отзывы от производителей – Scania, Volvo, MAN, которые не планируют ехать в 2019 году, но могут присоединиться в следующем, отмечал соруководитель рабочей группы НТИ "Автонет" и президент партнерства "ГЛОНАСС" Александр Гурко.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Вчера, 15:26
В Генпрокуратуре подтвердили, что дело завели против экс-главы "Автодора"
210001
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Автодор
ТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве
Власти Москвы предупредили о лжесотруднике ЦОДД
РИА
Новости
КамАЗ
Электромобили и самокаты с 2020 года смогут ездить с ревом "КамАЗа"
Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
Беседа Путина с папой Римским продолжалась около часа
Российский рубли и евро
Официальный курс евро снизился до 71,54 рубля
Лента
новостей
Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
В России разработали плацкарт с длинными полками и без боковушек
Долг Киева по искам о пенсиях в Донбассе превысил 23 миллиона долларов
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева призвала обратить внимание на определение стажа соцпедагогов
Сергей Рябков
МИД подтвердил дату встречи Рябкова с Томпсоном
На Кубани три человека погибли в ДТП
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
В Генпрокуратуре подтвердили, что дело завели против экс-главы "Автодора"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Правительство не поддержало законопроект о смягчении муниципального фильтра
Бывшие односельчане хотят увековечить память погибшего подводника Филина
Пылевая буря, возникшая на поверхности Марса в конце мая этого года
На Марсе начался новый весенний "сезон бурь", сообщили в ЕКА
Московская городская Дума
В МГД прокомментировали призывы к регистрации кандидатов без сбора подписей
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
Освещение дорог может стать дешевле с введением специального тарифа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Лукашевич призвал Грузию обеспечить безопасность журналистов
11:28Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
Лента новостейМолния