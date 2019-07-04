В России могут создать государственную киностудию детских фильмов

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Совете при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей выступают за создание в РФ государственной киностудии детских и юношеских фильмов.

"Огромное воспитательное значение имеет кино, если оно учит истинным ценностям, отношениям в семье. Есть предложение обратиться к президенту с просьбой о поддержке инициативы по созданию государственной киностудии детских и подростковых фильмов", - сказала на заседании Совета в четверг руководитель рабочей группы, телеведущая Арина Шарапова.

Она также предложила ввести в рамках преподавания уроков ОБЖ в школах дисциплину по обучению основам безопасности. "Возможно и создание координационного центра для создания положительного контента для молодежи", сказала Шарапова.