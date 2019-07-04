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РИА Новости
Культура

В России могут создать государственную киностудию детских фильмов

Вчера, 16:30
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Совете при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей выступают за создание в РФ государственной киностудии детских и юношеских фильмов.
"Огромное воспитательное значение имеет кино, если оно учит истинным ценностям, отношениям в семье. Есть предложение обратиться к президенту с просьбой о поддержке инициативы по созданию государственной киностудии детских и подростковых фильмов", - сказала на заседании Совета в четверг руководитель рабочей группы, телеведущая Арина Шарапова.
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Она также предложила ввести в рамках преподавания уроков ОБЖ в школах дисциплину по обучению основам безопасности. "Возможно и создание координационного центра для создания положительного контента для молодежи", сказала Шарапова.
По ее словам, необходимо уделять особое внимание безопасности детей в интернете. В качестве примера Шарапова привела пример с сервисом "Алиса" в Яндексе, который специалисты компании вынуждены периодически "чистить" от сквернословия, булинга (травли), которых сервис периодически набирается в интернете.
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КультураАрина ШараповаРоссия
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