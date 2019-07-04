Филарет заявил, что у "новой церкви" Украины нет будущего

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Украинский раскольник Филарет заявил, что у "новой церкви" Украины "будущего нет", и для него не имеет значения решение ее Синода о лишении его канонических прав управления Киевской епархией.

Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. В понедельник синод "новой церкви" лишил Филарета канонических прав управления Киевской епархией, оставив в составе епископата.

"У нас был поместный собор УПЦ КП, который не признаёт решения собора 15 декабря о ликвидации Киевского патриархата. Поэтому УПЦ КП продолжает существовать как отдельная церковь. Какой она была с 1992 года, такой она и остаётся. А вот считает меня митрополит Епифаний кем-то в своей церкви или не считает - для меня это не имеет значения. Я остаюсь патриархом УПЦ КП", - сказал Филарет в интервью интернет-изданию "Страна.ua".

При этом он считает, что у "новой церкви" Украины "будущего нет".

Филарет отметил, что если Вселенский патриарх Варфоломей принял неискреннее решение о снятии с него анафемы, то "все архиереи украинские недействительны, в том числе и (глава "новой церкви" - ред.) Епифаний. "Если я не архиерей, то все остальные тоже не архиереи, потому что они все поставленные мной. В таком случае никакой ПЦУ ("новой церкви" - ред.) не существует", - резюмировал Филарет.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.