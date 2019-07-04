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РИА Новости
Культура

"Статус свободен!" Лолита Милявская рассталась с пятым мужем

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская рассказала в Инстаграме, что рассталась с мужем Дмитрием Ивановым.
"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула", - написала Лолита Милявская.
Она добавила, что в ближайшее время не планирует начинать с кем-то отношения.
"Статус свободен, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой", - комментирует Лолита Милявская.
Коллеги и поклонники эстрадной певицы поддержали коллегу: "Моя мудрая и самая лучшая на свете девочка", - написала певица Анита Цой;
"Очень сильное решение. Не каждая женщина так сможет", - пишет одна из подписчиц.
Лолита Милявская и спортсмен Дмитрий Иванов прожили в браке девять лет. Певица старше своего мужа на 12 лет. До этого она была замужем четыре раза.
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