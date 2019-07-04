"Статус свободен!" Лолита Милявская рассталась с пятым мужем

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская рассказала в Инстаграме, что рассталась с мужем Дмитрием Ивановым.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула", - написала Лолита Милявская.

Она добавила, что в ближайшее время не планирует начинать с кем-то отношения.

"Статус свободен, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой", - комментирует Лолита Милявская.

Коллеги и поклонники эстрадной певицы поддержали коллегу: "Моя мудрая и самая лучшая на свете девочка", - написала певица Анита Цой;

"Очень сильное решение. Не каждая женщина так сможет", - пишет одна из подписчиц.