В Приангарье направили гумпомощь из Монголии для пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Первая партия гуманитарной помощи направлена из Монголии в районы Иркутской области, пострадавшие от паводка, сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества в Монголии.

В Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются подтопленными 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. Всего от наводнения пострадали 103 населенных пункта 6 районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погиб 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. На счету благотворительного фонда, созданного в помощь жителям, пострадавшим от паводка, собрано более 33 миллионов рублей.

"В четверг из Монголии в Иркутск по железной дороге направлена гуманитарная помощь, собранная сотрудниками монгольских предприятий и учреждений для пострадавших от паводка. Пятого июля она прибудет в Иркутск, оттуда будет направлена в пострадавшие территории", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что жители Монголии глубоко сопереживают россиянам, пострадавши от мощного наводнения. Гуманитарный груз, в частности, включает 100 одеял, 10 тонн муки 1,5 тысячи банок мясных консервов, тысячу пар теплых носков.