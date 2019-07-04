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РИА Новости

В Приангарье направили гумпомощь из Монголии для пострадавших от паводка

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
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ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Первая партия гуманитарной помощи направлена из Монголии в районы Иркутской области, пострадавшие от паводка, сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества в Монголии.
В Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются подтопленными 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. Всего от наводнения пострадали 103 населенных пункта 6 районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погиб 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. На счету благотворительного фонда, созданного в помощь жителям, пострадавшим от паводка, собрано более 33 миллионов рублей.
"В четверг из Монголии в Иркутск по железной дороге направлена гуманитарная помощь, собранная сотрудниками монгольских предприятий и учреждений для пострадавших от паводка. Пятого июля она прибудет в Иркутск, оттуда будет направлена в пострадавшие территории", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что жители Монголии глубоко сопереживают россиянам, пострадавши от мощного наводнения. Гуманитарный груз, в частности, включает 100 одеял, 10 тонн муки 1,5 тысячи банок мясных консервов, тысячу пар теплых носков.
В настоящее время идет сбор второй партии гуманитарного груза.
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