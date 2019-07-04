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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" построит две солнечные электростанции в Оренбургской области

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Т Плюс" увеличит установленную мощность солнечной энергетики Оренбургской области на 45 МВт к концу 2019 года за счет строительства двух новых солнечных электростанций, говорится в сообщении компании.

"Т Плюс" к концу 2019 года увеличит установленную мощность солнечной энергетики Оренбургской области на 45 МВт за счет двух новых энергообъектов", - сообщает компания. Инвестиции в строительство Светлинской СЭС и второй очереди Новосергиевской СЭС составят 3,9 миллиарда рублей.

В ноябре 2018 года энергокомпания ввела в промышленную эксплуатацию две крупнейшие солнечные электростанции на западе Оренбургской области: Сорочинскую солнечную электростанция (СЭС "Уран") мощностью 60 МВт и Новосергиевскую солнечную электростанцию (СЭС "Нептун") мощностью 45 МВт.
Строительство Светлинской СЭС (СЭС "Сатурн") установленной мощностью 30 МВт утверждено на востоке Оренбургской области. Ее площадь составит 52 гектара, на которых будут установлены почти 77 тысяч фотоэлектрических модулей. Вторая очередь Новосергиевской СЭС (СЭС "Нептун-2") установленной мощностью 15 МВт доведет до 60 МВт совокупную мощность введенной в конце 2018 года к западу от Оренбурга СЭС "Нептун". Новый объект займет площадь в 31 гектар, проект предполагает установку более 47 тысяч фотоэлектрических модулей.
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"Прогнозная совокупная выработка СЭС "Сатурн" и СЭС "Нептун-2" - около 60 миллионов киловатт-часов в год, что даст возможность ежегодно экономить около 8 миллионов кубометров газа и предотвращать свыше 30 тысяч тонн выбросов в атмосферу. Основное оборудование обоих объектов – российского производства. Ввести станции в эксплуатацию планируется до конца 2019 года", - подчеркивает энергокомпания.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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