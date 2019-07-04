Долг Киева по искам о пенсиях в Донбассе превысил 23 миллиона долларов

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Задолженность Киева по неисполненным судебным решениям о выплате пенсий переселенцам в Донбассе составляет более 23 миллионов долларов, заявил в четверг программный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк на расширенном заседании комитета Верховной рады по правам человека.

"Задолженность по неисполненным судебным решениям о выплате пенсий переселенцам составляет более 600 миллионов гривен (23 миллиона долларов - ред.), - цитирует Щербатюка пресс-служба союза.