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РИА Новости

Долг Киева по искам о пенсиях в Донбассе превысил 23 миллиона долларов

Вчера, 16:14
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КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Задолженность Киева по неисполненным судебным решениям о выплате пенсий переселенцам в Донбассе составляет более 23 миллионов долларов, заявил в четверг программный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк на расширенном заседании комитета Верховной рады по правам человека.
"Задолженность по неисполненным судебным решениям о выплате пенсий переселенцам составляет более 600 миллионов гривен (23 миллиона долларов - ред.), - цитирует Щербатюка пресс-служба союза.
Он добавил, что неисполнение судебных решений по выплатам пенсий внутренне перемещенным лицам является массовой проблемой. "Маленькие шаги и точечные решения спасти ситуацию сейчас не смогут. Украине необходимо комплексное решение системной проблемы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева. Архивное фото
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