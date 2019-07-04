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РИА Новости

На Марсе начался новый весенний "сезон бурь", сообщили в ЕКА

Вчера, 16:16
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© ESA/GCP/UPV/EHU BilbaoПылевая буря, возникшая на поверхности Марса в конце мая этого года
Пылевая буря, возникшая на поверхности Марса в конце мая этого года
© ESA/GCP/UPV/EHU Bilbao
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Европейские планетологи проследили за рождением и исчезновением восьми новых пылевых бурь на северном полюсе Марса. Их фотографии помогут ученым понять, почему планета раз в три года полностью покрывается подобными вихрями, сообщает сайт Европейского космического агентства.
На Марсе, в отличие от Земли, главной движущей силой всех климатических процессов и эрозии почвы являются не дожди, моря и реки, а ветра, потоки воздуха и пылевые бури. Первые качественные снимки Марса, полученные НАСА в 1997 году после прибытия зонда Mars Global Surveyor, показали, что такие бури происходят на красной планете невероятно часто, и что они могут представлять большую угрозу для будущих путешественников и колонистов.
Ярким примером этого стала пылевая буря, покрывшая всю поверхность Марса летом прошлого года и оборвавшая карьеру марсохода Opportunity, изучавшего тайны четвертого мира Солнечной системы на протяжении 15 лет. Ученых давно интересует то, как возникают подобные бури, можно ли предсказать ход их развития и как от них можно защититься.
Как правило, пылевые вихри планетарных масштабов возникают не сами по себе, а в результате постепенного разрастания в размерах относительно скромных по масштабам бурь, периодически возникающих у полюсов Марса во время весны и лета. В это время планета максимально сближается с Солнцем и получает большие количества тепла.
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Зонд "Марс-Экспресс" следит за рождением "зародышей" подобных бурь с момента своего прибытия на орбиту красной планеты в декабре 2003 года. За последние 15 лет он собрал массу интересных и ценных сведений об их свойствах и поведении и продолжает вести подобные наблюдения сегодня.
Новый "сезон бурь", как отмечают ученые, начался на Марсе в конце мая, когда на его северном полюсе возникло сразу несколько относительно небольших завихрений пыли. В последующие недели инструменты зонда зафиксировали рождение как минимум восьми подобных структур, каждая из которых просуществовала лишь несколько дней.
Рождение этих штормов привело к любопытному эффекту – когда они сближались со скоплениями марсианских облаков, последние практически мгновенно исчезали. Это было связано с тем, что пылевые бури на Марсе вырабатывают огромные количества тепла, которое быстро испаряет мельчайшие кристаллики льда, из которых состоят облака красной планеты.
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Марс-экспрессКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРИА Наука
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