На Марсе начался новый весенний "сезон бурь", сообщили в ЕКА

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Европейские планетологи проследили за рождением и исчезновением восьми новых пылевых бурь на северном полюсе Марса. Их фотографии помогут ученым понять, почему планета раз в три года полностью покрывается подобными вихрями, сообщает сайт Европейского космического агентства.

На Марсе, в отличие от Земли, главной движущей силой всех климатических процессов и эрозии почвы являются не дожди, моря и реки, а ветра, потоки воздуха и пылевые бури. Первые качественные снимки Марса, полученные НАСА в 1997 году после прибытия зонда Mars Global Surveyor, показали, что такие бури происходят на красной планете невероятно часто, и что они могут представлять большую угрозу для будущих путешественников и колонистов.

Ярким примером этого стала пылевая буря, покрывшая всю поверхность Марса летом прошлого года и оборвавшая карьеру марсохода Opportunity, изучавшего тайны четвертого мира Солнечной системы на протяжении 15 лет. Ученых давно интересует то, как возникают подобные бури, можно ли предсказать ход их развития и как от них можно защититься.

Как правило, пылевые вихри планетарных масштабов возникают не сами по себе, а в результате постепенного разрастания в размерах относительно скромных по масштабам бурь, периодически возникающих у полюсов Марса во время весны и лета. В это время планета максимально сближается с Солнцем и получает большие количества тепла.

Зонд "Марс-Экспресс" следит за рождением "зародышей" подобных бурь с момента своего прибытия на орбиту красной планеты в декабре 2003 года. За последние 15 лет он собрал массу интересных и ценных сведений об их свойствах и поведении и продолжает вести подобные наблюдения сегодня.

Новый "сезон бурь", как отмечают ученые, начался на Марсе в конце мая, когда на его северном полюсе возникло сразу несколько относительно небольших завихрений пыли. В последующие недели инструменты зонда зафиксировали рождение как минимум восьми подобных структур, каждая из которых просуществовала лишь несколько дней.