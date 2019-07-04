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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Бывшие односельчане хотят увековечить память погибшего подводника Филина

Вчера, 16:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Память капитана первого ранга, Героя России Николая Филина, погибшего 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате, хотят увековечить в Новгородской области, где он родился, сообщила РИА Новости представитель администрации Едровского сельского поселения, где находится малая родина Филина - деревня Красилово.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
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"В Красилово сохранился дом Николая Ивановича, а на кладбище в деревне Бель Валдайского района похоронены его родители... Он частенько у нас бывал, и в последний раз приезжал около года назад отметить с родней и друзьями присвоение звания Героя России", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, местные власти сейчас подыскивают место для памятной доски в честь Филина, которая может появиться либо на его родном доме в Красилово, либо в школе Едровского сельского поселения. "К сожалению, школа в Красилово, где Николай Иванович учился с первого по восьмой класс, не сохранилась, а нашу школу он закончил в конце 70-х годов", - отметила представитель сельской администрации.
Согласно материалам администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, где жил Николай Филин, он родился в 1962 году. После окончания Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского проходил службу на Северном флоте. С 1987 года Филин был приписан к воинской части, которая дислоцируется в Петергофе.
Среди погибших на глубоководном аппарате - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныМинистерство обороны РФПроисшествия
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