В Приангарье из-за паводка пропали более 400 сельскохозяйственных животных

ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Более 140 сельскохозяйственных животных погибли в результате паводка в Иркутской области, 434 животных считаются пропавшими, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

В министерстве опровергли предоставленную ранее заксобранием Иркутской области информацию о гибели из-за паводка нескольких тысяч сельскохозяйственных животных.

"В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах пропавшими считаются 434 головы сельскохозяйственных животных (231 КРС, 128 свиней, 52 лошади, 23 овцы). Подтверждена районами гибель 144 голов (11 КРС, 100 свиней, 33 головы прочих животных). Подтверждена гибель 396 тысяч штук товарной аквакультуры (молодь карпа и форели, личинки пеляди)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным регионального министерства на 4 июля, в зону затопления попали 57 крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций.

"Общая площадь посевов в хозяйствах на этих территориях составляет более 30 тысяч гектаров, из них подтоплено более 11,6 тысячи гектаров (7,4 тысячи гектаров зерновых и масличных культур, 4,2 тысячи гектаров кормовых культур, 36 гектаров картофеля, 23,5 гектаров овощей). Затоплены 400 гектаров пастбищ, 588 гектаров сенокосов, 797 тонн зерна, 120 тонн сена", - сообщает ведомство.

Как отмечается, также в результате паводка пострадала сельскохозяйственная техника и объекты сельхозназначения.