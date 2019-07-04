В Кировской области депутату назначили психиатрическую экспертизу

Сообщение о том, что около одного из домов по улице Герцена города Кирова обнаружен подозрительный предмет, поступило в полицию 24 июня. Прибывший на место наряд ППС подозрительного предмета не обнаружил. В то время, когда они докладывали о ситуации в дежурную часть, проходивший мимо молодой человек бросил под ноги сотруднику полиции предмет, похожий на гранату. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что он является депутатом Слободской городской думы. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).