В Кировской области депутату назначили психиатрическую экспертизу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Психиатрическую экспертизу назначили депутату Слободской городской думы, бросившему под ноги сотруднику патрульно-постовой службы муляж гранаты, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Сообщение о том, что около одного из домов по улице Герцена города Кирова обнаружен подозрительный предмет, поступило в полицию 24 июня. Прибывший на место наряд ППС подозрительного предмета не обнаружил. В то время, когда они докладывали о ситуации в дежурную часть, проходивший мимо молодой человек бросил под ноги сотруднику полиции предмет, похожий на гранату. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что он является депутатом Слободской городской думы. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
"В настоящее время в рамках расследования уголовного дела в отношении подозреваемого назначена психиатрическая экспертиза. Помимо этого ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По данным местных СМИ, фигурантом дела стал Николай Дубравин, известный своими "социальными экспериментами". На счету депутата, в частности, инсценировка похищения девушки и "выбрасывание младенца" в мусорный бак.