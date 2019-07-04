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РИА Новости

После паводка в Тулуне к психологам обратились более 350 человек

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
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ТУЛУН (Иркутская область), 4 июл – РИА Новости, Светлана Задёра. Более 350 человек обратилось за помощью к психологам в Тулуне, с пострадавшими от паводка работают психологи МЧС, Росгвардии и РСЧС, рассказала РИА Новости психолог главного управления МЧС России по Иркутской области, старший лейтенант внутренней службы Валентина Харинская.
"Более 350 человек обратилось за психологической поддержкой. Люди делятся в первую очередь своей болью и переживаниями, спрашивают, как дальше жить, как пережить все это. И еще задают множество различных вопросов", - рассказала психолог.
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По ее словам, в Тулуне с жителями работает группировка психологов из МЧС, Росгвардии и РСЧС.
"Психологи в первую очередь оказывают индивидуальную психологическую помощь, информационную психологическую поддержку, проводят работу по профилактике негативных реакций в местах большого скопления народа, сопровождают родственников во время процедуры опознания тел погибших", - отметила Харинская.
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Паводок в Иркутской областиМЧСИркутская областьРоссия
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