После паводка в Тулуне к психологам обратились более 350 человек

ТУЛУН (Иркутская область), 4 июл – РИА Новости, Светлана Задёра. Более 350 человек обратилось за помощью к психологам в Тулуне, с пострадавшими от паводка работают психологи МЧС, Росгвардии и РСЧС, рассказала РИА Новости психолог главного управления МЧС России по Иркутской области, старший лейтенант внутренней службы Валентина Харинская.

"Более 350 человек обратилось за психологической поддержкой. Люди делятся в первую очередь своей болью и переживаниями, спрашивают, как дальше жить, как пережить все это. И еще задают множество различных вопросов", - рассказала психолог.

По ее словам, в Тулуне с жителями работает группировка психологов из МЧС, Росгвардии и РСЧС.

"Психологи в первую очередь оказывают индивидуальную психологическую помощь, информационную психологическую поддержку, проводят работу по профилактике негативных реакций в местах большого скопления народа, сопровождают родственников во время процедуры опознания тел погибших", - отметила Харинская.