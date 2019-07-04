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РИА Новости

Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны

Вчера, 15:49
31704
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн раскрыл подробности плана на случай ядерной войны.
Гольдфейн отметил, что cначала должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, после чего "в одно мгновение" силы США и НАТО начнут массированную контратаку, включающую "применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций".
По словам генерала, после этого он должен связаться с главой Северного командования ВС США Терренсом О’Шонесси, чтобы предпринять ответные действия на американской территории. Противоракеты наземного базирования будут готовы отразить ракетный удар и выявить среди ложных целей настоящую боеголовку. После этого на завершающем этапе задействуют атомные подводные лодки, которые "дадут разрушительный залп из-под воды".
Третьим контактом Гольдфайна станет глава Стратегического командования США Джон Хайтен. Он должен будет доложить, какая ядерная атака потребуется для "сдерживания" противника.
"Каждая из этих миссий является "беспроигрышной", и все они должны быть запущены одновременно", — цитирует Гольдфейна Defense Maven.
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В мире
Популярные комментарии
Пока он там будет связыватся и докладывать...Америку сотрем с лица земли...
4 июля, 15:57
сергей гриньков
5740001
Короче, он тупо, рысью, должен доложить по всем инстанциям. Вот удивил-то многозадачностью.
4 июля, 15:54
CCicicipi
31151000
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