Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва выразила протест Токио из-за того, что в материалах к саммиту G20 в одном из Москва выразила протест Токио из-за того, что в материалах к саммиту G20 в одном из видео южные Курильские острова были обозначены как японская территория. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Нота указывает на злоупотребление японской стороной "функциями председателя "Группы двадцати" в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к России".

Дипломат подчеркнула, что это противоречит документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны.

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны.

Условием его заключения Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

В ноябре 2018 года — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.