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РИА Новости

Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЧайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва выразила протест Токио из-за того, что в материалах к саммиту G20 в одном из видео южные Курильские острова были обозначены как японская территория. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Нота указывает на злоупотребление японской стороной "функциями председателя "Группы двадцати" в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к России".
Дипломат подчеркнула, что это противоречит документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны.

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны.
Условием его заключения Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Останки военных кораблей на берегу бухты Крабовой. Курильские острова, остров Шикотан
1 июля, 13:15
Южные Курилы: мирный договор как результат доверияТокио продолжает считать южные Курилы своими – это еще раз было продемонстрировано на саммите G20. Однако они остаются неотъемлемой частью России. И, похоже, Токио попал в собственную политическую ловушку.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
В ноябре 2018 года — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
29 июня, 01:39
Межгосударственные отношения России и Японии
53033922940
Обсудить 64
Большая двадцаткаКурильские островаЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Дешёвая провокация. Япошки забыли кто им позволил жить - если бы не Россия америкозы превратили бы в пепел всю страну восходящего солнца.
4 июля, 15:47
Пророк Отечества
16440008
Это Россия любит - "Нота протеста")))
4 июля, 16:27
Russian robot
423016056
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