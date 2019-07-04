В Татарстане водитель автобуса зарезал женщину-диспетчера

КАЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства женщины-диспетчера автотранспортного предприятия, в котором подозревают водителя автобуса этого же предприятия, сообщает региональное СУСК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего Сарвита Паймухина. Он подозревается в совершении убийства", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 июля Паймухин, работавший в одном из автотранспортных предприятий Альметьевска, занимался ремонтом автобуса. К нему подошла 38-летняя потерпевшая, работавшая там же диспетчером. В ходе общения женщине на мобильный телефон пришло сообщение от другого мужчины, предлагавшего встретиться. В результате Паймухин, как полагает следствие, стал требовать от подруги объяснений, но не добившись их, зашел в автобус, вооружился ножом и попытался проникнуть в диспетчерскую, где находилась женщина.

"Поскольку дверь была заперта, он разбил окно и через него проник в помещение. Нанеся потерпевшей несколько смертельных ножевых ранений, Паймухин вернулся в автобус, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - уточняет ведомство.