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РИА Новости

Европейский спутник заснял четыре частичных солнечных затмения

Вчера, 15:37
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) обнародовало видео, снятое спутником Proba-2, на котором видно, как Луна четыре раза частично закрывает диск Солнца.
"Пока наблюдатели в Чили и Аргентине наслаждались ошеломляющими видами полного солнечного затмения во вторник, наш спутник Proba-2 имел дело с четырьмя частичными затмениями в космосе", - говорится в сообщении ЕКА в twitter.
Полное затмение Солнца прошло в ночь со 2 на 3 июля. Максимальная фаза явления была видна в Чили, Аргентине и юго-восточной акватории Тихого океана. Следующее затмение наступит 14 декабря 2020 года и будет также видно в Чили и Аргентине.
Proba-2 – 130-килограммовый спутник наблюдения за Солнцем. В аппарате габаритами 60 на 60 на 80 сантиметров установлены четыре научных прибора – компактный телескоп, радиометр, а также зонд Ленгмюра и измеритель для анализа свойств плазмы.
Фаза солнечного затмения
2 июля, 12:47
Полное солнечное затмение: то по океанам, то по чужим странамВторого июля жители Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение. О том, кому повезет увидеть, как Луна заслонит Солнце, рассказал радио Sputnik астроном Владимир Сурдин.
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