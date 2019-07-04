Европейский спутник заснял четыре частичных солнечных затмения

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) обнародовало видео, снятое спутником Proba-2, на котором видно, как Луна четыре раза частично закрывает диск Солнца.

"Пока наблюдатели в Чили и Аргентине наслаждались ошеломляющими видами полного солнечного затмения во вторник, наш спутник Proba-2 имел дело с четырьмя частичными затмениями в космосе", - говорится в сообщении ЕКА в twitter.

Полное затмение Солнца прошло в ночь со 2 на 3 июля. Максимальная фаза явления была видна в Чили, Аргентине и юго-восточной акватории Тихого океана. Следующее затмение наступит 14 декабря 2020 года и будет также видно в Чили и Аргентине.