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РИА Новости

Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРеактивный самолет производства Dassault Aviation
Реактивный самолет производства Dassault Aviation
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Реактивный самолет производства Dassault Aviation. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Самолет Falcon 7X наиболее подходит по техническим характеристикам для санавиации, сообщила пресс-служба Минздрава.
Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
"Имеющийся в распоряжении агентства спецборт Ан-74, который использовался последние десять лет, в данный момент законсервирован из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства", — говорится в сообщении.
В ФМБА проанализировали различные воздушные суда и приняли решение о выборе Falcon 7X, так как он позволяет осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и стоит дешевле, чем аналоги.
"С учетом потребностей агентства, когда необходима не массовая эвакуация больных, а чаще всего индивидуальная, ФМБА считает приобретение самолета именно этой модели наиболее целесообразным", — уточнили в пресс-службе.
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8836121472384
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Министерство здравоохранения РФФедеральное медико-биологическое агентство РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ахаххаха, а как же супер-пуперджеты? мс21? Путинизм во всей красе.
4 июля, 15:38
ЯСЯ Считаю
991221265
Фотографии посмотрите в интернете)) я не знаю выпускается ли он в другой комплектации, но то что предлагает Яндекс - это "Реактивный самолёт бизнес-класса" с салоном имеющим все, что подразумевает под собой слово "бизнес-класс". Кого они собрались и откуда "эвакуировать"? Если только "бояр" с недугом "жуткий похмельный синдром"
4 июля, 15:47
ИИИлья Илья
83181203
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