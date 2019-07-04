Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Самолет Falcon 7X наиболее подходит по техническим характеристикам для санавиации, сообщила пресс-служба Минздрава.

Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.

"Имеющийся в распоряжении агентства спецборт Ан-74, который использовался последние десять лет, в данный момент законсервирован из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства", — говорится в сообщении.

В ФМБА проанализировали различные воздушные суда и приняли решение о выборе Falcon 7X, так как он позволяет осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и стоит дешевле, чем аналоги.