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РИА Новости

В Перми два пешехода пострадали в ДТП

Вчера, 15:31
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ПЕРМЬ, 4 июл - РИА Новости. Два пешехода, в том числе несовершеннолетний, пострадали при столкновении автомобилей на перекрестке в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По предварительным данным полиции, в четверг около 15.30 (13.30 мск) в Ленинском районе Перми водитель автомобиля KIA Ceed, двигаясь по улице Сибирской, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю, приближающемуся справа, и столкнулся с BMW X6.
"Кроссовер от удара отбросило на тротуар, где находились два человека, один из которых несовершеннолетний", - сообщили в полиции.
Число пострадавших уточняется. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение транспорта на месте ДТП осуществляется в штатном режиме.
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