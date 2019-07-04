Канье Уэст выпустил новый трек "Brothers"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст выпустил трек "Brothers", который записал совместно с соул-исполнителем Чарли Уилсоном.
Композиция создана для второго сезона сериала-антологии "Tales", в котором рассказывается история хип-хопа.
Пока трек есть только в аккаунте Инстаграма продюсера композиции Ирва Готти в виде четырехминутного видео.
Песня "Brothers" стала первой для Канье Уэста после выхода альбома "Ye" в 2018 году. Рэпер неоднократно анонсировал новую пластинку YANDHI. Однако дату релиза сначала откладывали, а потом совсем перестали о ней говорить.