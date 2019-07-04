В Австрии запретят курить в барах и ресторанах

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Парламент Австрии принял закон, запрещающий курить в барах и ресторанах. Новые правила вступят в силу с ноября 2019 года, . Парламент Австрии принял закон, запрещающий курить в барах и ресторанах. Новые правила вступят в силу с ноября 2019 года, сообщает "ЕвроПульс".

С ноября курение (в том числе электронных сигарет и кальянов) в австрийских ресторанах и барах будет запрещено - как в закрытых залах, так и на уличных террасах.

Австрия – одна из немногих европейских стран, где до сих пор сохранялись курящие залы в кафе. Более того, если площадь заведения была меньше 50 квадратных метров, хозяин мог разрешить посетителям курить на всей его территории.