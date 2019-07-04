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РИА Новости

Суд рассмотрит административные дела в отношении мэров районов Приангарья

Вчера, 15:28
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ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Дела об административном правонарушении в отношении глав двух муниципалитетов Иркутской области рассмотрит суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Приангарье в связи с паводком действует режим ЧС. Из 103 потопленных за время наводнения населенных пунктов, в зоне паводка остаются 16 поселков. Прокуратура Иркутской области поставила вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц в муниципальных образованиях, которые ненадлежащим образом и несвоевременно информировали население о чрезвычайной ситуации.
"В отношении мэра Тайшетского района и главы Шелеховского муниципального образования вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, которые вместе с материалами проверки направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Административные дела возбуждены в связи с невыполнением норм законодательства по защите населения и территорий от ЧС природного или техногенного характера, уточняет прокуратура.
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