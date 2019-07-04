Суд рассмотрит административные дела в отношении мэров районов Приангарья

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Дела об административном правонарушении в отношении глав двух муниципалитетов Иркутской области рассмотрит суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В Приангарье в связи с паводком действует режим ЧС. Из 103 потопленных за время наводнения населенных пунктов, в зоне паводка остаются 16 поселков. Прокуратура Иркутской области поставила вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц в муниципальных образованиях, которые ненадлежащим образом и несвоевременно информировали население о чрезвычайной ситуации.

"В отношении мэра Тайшетского района и главы Шелеховского муниципального образования вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, которые вместе с материалами проверки направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.