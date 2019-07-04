В Генпрокуратуре подтвердили, что дело завели против экс-главы "Автодора"

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении бывшего председателя правления госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха, подтвердил РИА Новости в четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

"С учетом выявленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно со Счетной палатой нарушений 11 марта 2019 года Следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ в отношении бывшего председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД", - сказал он.

Ранее в четверг генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что против главы ГК "Автодор" возбуждено уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Имя подозреваемого не называлось.