В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Россию

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал журналистам глава департамента Северной Америки российского МИД Георгий Борисенко.

"Но, естественно, мы должны дождаться окончательного решения из Вашингтона", — добавил он.

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу на торжества в Москву во время встречи на полях саммита G20 в Осаке. Позже Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Россию.

Помимо американского президента, приглашение на празднование 75-летия Победы получили и другие мировые лидеры: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин. По словам Юрия Ушакова, помощника президента России, вскоре приглашения направят "в очень большое число столиц".