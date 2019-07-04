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РИА Новости

В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Россию

Вчера, 15:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал журналистам глава департамента Северной Америки российского МИД Георгий Борисенко.
"Но, естественно, мы должны дождаться окончательного решения из Вашингтона", — добавил он.
Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу на торжества в Москву во время встречи на полях саммита G20 в Осаке. Позже Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Россию.
Помимо американского президента, приглашение на празднование 75-летия Победы получили и другие мировые лидеры: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин. По словам Юрия Ушакова, помощника президента России, вскоре приглашения направят "в очень большое число столиц".
Макрон уже ответил согласием. Он заявил, что празднование этой даты важно для Франции, "потому что мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
29 июня, 08:57
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Дональд ТрампМИД РФВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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