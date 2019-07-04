В Ватикане началась встреча Путина и папы Римского

ВАТИКАН, 4 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска началась в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости.

Глава российского государства прошел по залам Апостольской библиотеки в сопровождении церемониального корпуса Ватикана, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, российской делегации, в состав которой вошли в том числе министр здравоохранения Вероника Скворцова, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.