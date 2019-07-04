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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Ватикане началась встреча Путина и папы Римского

Вчера, 15:19
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ВАТИКАН, 4 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска началась в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости.
Глава российского государства прошел по залам Апостольской библиотеки в сопровождении церемониального корпуса Ватикана, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, российской делегации, в состав которой вошли в том числе министр здравоохранения Вероника Скворцова, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Когда папа Римский встретил Путина и предложил пройти в свой кабинет, президент РФ жестом предложил понтифику пройти, однако папа Франциск настоял, чтобы глава российского государства прошел как гость первым.
После краткой фотосессии Путин и папа Римский начали переговоры.
Вид города Рима
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