В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.

"Расследование в связи с событиями 20-21 июня продолжится по статье мятежа и попытки свержения власти", - заявили в прокуратуре на брифинге отметив, что следствием доказано, что такие попытки совершались со стороны отдельных лиц.

Следствие продолжится по статьям 225 (организация массовых беспорядков) и 315 (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя страны) УК Грузии. Изначально оно велось только по статье 225. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет и от 15 до 20 лет соответственно.

По версии генпрокуратуры, первая фаза мятежа подразумевала взятие парламента штурмом, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Вместе с этим продолжается расследование с целью выяснения, имело ли место превышение полномочий со стороны некоторых правоохранителей, которые разогнали митинг. С этой целью в ведомстве создана специальная комиссия.