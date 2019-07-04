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РИА Новости

В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

Вчера, 15:15
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
"Расследование в связи с событиями 20-21 июня продолжится по статье мятежа и попытки свержения власти", - заявили в прокуратуре на брифинге отметив, что следствием доказано, что такие попытки совершались со стороны отдельных лиц.
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Следствие продолжится по статьям 225 (организация массовых беспорядков) и 315 (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя страны) УК Грузии. Изначально оно велось только по статье 225. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет и от 15 до 20 лет соответственно.
По версии генпрокуратуры, первая фаза мятежа подразумевала взятие парламента штурмом, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Вместе с этим продолжается расследование с целью выяснения, имело ли место превышение полномочий со стороны некоторых правоохранителей, которые разогнали митинг. С этой целью в ведомстве создана специальная комиссия.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
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