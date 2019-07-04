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РИА Новости

Минтруд подготовит проект электронного документооборота предприятий

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМаксим Топилин выступает на расширенном заседании коллегии Минтруда России. 23 марта 2018
Максим Топилин выступает на расширенном заседании коллегии Минтруда России. 23 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ГОРКИ, 4 июл – РИА Новости. Минтруд будет готов представить проект об электронном документообороте внутри предприятий к сентябрю, даже если останутся разногласия с другими министерствами по отдельным позициям, сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.
"Что касается электронного документооборота... Это наш следующий проект, ...мы сейчас завершаем согласование. Есть разночтения, есть разногласия с рядом министерств и ведомств по отдельным позициям. Это то, что касается эксперимента уже о всем электронном кадровом делопроизводстве внутри предприятия... Я думаю, что мы к сентябрю уже будем готовы выйти в правительство, если останутся разногласия - (то) с какими-то разногласиями", – сказал он журналистам.
По словам министра, по этому проекту потребуются дополнительные деньги, здесь есть разночтения с Минфином.
"Будем в бюджетном процессе это все просто согласовывать, при этом мы исходим из того, что средства есть в национальном проекте "Цифровая экономика", – добавил он.
Топилин отметил, что новый пакет законопроектов по цифровым технологиям в трудовых отношениях предполагается внедрять посредством эксперимента, потому что сейчас очень сложно предусмотреть и предотвратить все возможные риски. Он рассказал, что параллельно создаются системы защиты данных, обсуждается, какая электронная подпись должна использоваться, диалог ведётся с точки зрения безопасности данных, их хранения, идентификации человека и стоимости проекта.
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