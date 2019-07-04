Минтруд подготовит проект электронного документооборота предприятий

ГОРКИ, 4 июл – РИА Новости. Минтруд будет готов представить проект об электронном документообороте внутри предприятий к сентябрю, даже если останутся разногласия с другими министерствами по отдельным позициям, сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

"Что касается электронного документооборота... Это наш следующий проект, ...мы сейчас завершаем согласование. Есть разночтения, есть разногласия с рядом министерств и ведомств по отдельным позициям. Это то, что касается эксперимента уже о всем электронном кадровом делопроизводстве внутри предприятия... Я думаю, что мы к сентябрю уже будем готовы выйти в правительство, если останутся разногласия - (то) с какими-то разногласиями", – сказал он журналистам.

По словам министра, по этому проекту потребуются дополнительные деньги, здесь есть разночтения с Минфином.

"Будем в бюджетном процессе это все просто согласовывать, при этом мы исходим из того, что средства есть в национальном проекте "Цифровая экономика", – добавил он.