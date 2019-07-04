Суд отклонил жалобу полковника ФСБ на продление ареста по делу о взятке

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Московский окружной военный суд признал законным продление до середины осени срока ареста начальника одного из отделов управления "К" ФСБ полковнику Кирилла Черкалина по делу о взятке, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", — сказал судья Сергей Бровко.

Дело Черкалина в конце июня было изъято у следователя полковника Юрия Самсонова из военного следственного управления СК РФ генералом Игорем Красновым, соединено с делом о мошенничестве двух других полковников Андрея Васильева и Дмитрия Фролова и передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК РФ майору Альберту Овчинникову, который создал свою следственную группу из четырёх следователей. Черкалину в рамках данного дела было предъявлено новое обвинение — в мошенничестве.

Ранее 235 гарнизонный военный суд продлил до 24 августа арест Черкалина, который находится под стражей с 26 апреля. Следователь в первой инстанции обосновал необходимость этого тем, что Следственный комитет России проверяет оперативника на причастность к другим преступлениям, но на свободе тот может угрожать свидетелям. Кроме того, следствию необходимо установить происхождение найденных у Черкалина денежных средств и закончить их осмотр, а также изучить изъятые электронные носители.

Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления – 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.

По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ.