Мужчина умер после того, как выпил литр пива

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Таиланде мужчина умер на соревновании по скоростному употреблению пива, В Таиланде мужчина умер на соревновании по скоростному употреблению пива, сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в баре в курортном городе Ча-Ам. Несколько друзей решили развлечься и поучаствовать в конкурсе.

Перед началом соревнования участники подняли кружки и произнесли тост, после чего выпили залпом литр пива примерно за полминуты. Затем они перевернули кружки, демонстрируя, что успешно выполнили задание.

Через несколько секунд после этого один из мужчин потерял сознание, упал на пол и умер на глазах у друзей.

"Причина смерти еще не установлена. Мы не знали, была ли у него аллергия или другое заболевание", — рассказал друг мужчины.