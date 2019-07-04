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РИА Новости

Вертолет Ми-38 испытали в высокогорье при экстремально высокой температуре

Вчера, 15:08
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВертолет МИ-38-2
Вертолет МИ-38-2
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты Московского вертолетного завода им М.Л. Миля (входит в холдинг "Вертолеты России") провели серию полетов Ми-38 в условиях экстремально высоких температур и в условиях высокогорья, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.
"В частности, в Астрахани вертолет совершил более 50 полетов, успешно подтвердив возможность эксплуатации при температурах наружного воздуха до +45 градусов по Цельсию. Испытания в условиях высокогорья прошли на Эльбрусе. По их итогам Ми-38 доказал способность к выполнению полетов на высотах до 3 тысяч метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.
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Как заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, также в ближайшее время запланированы испытания новой обзорной системы и сертификация новых упрочненных лопастей несущего винта, которые также будут использоваться и на вертолете Ми-171А2.
Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях, взрывобезопасной протектированной топливной системой. Также вертолет оснастили дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег. Установленный интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 предоставляет экипажу информацию с высоким качеством, обеспечивающую высокий уровень безопасности выполнения полетов. В салоне вертолета расположены легкосъемные посадочные места, съемное санитарное оборудование и рольганговое оборудование для погрузки, выгрузки и транспортировки грузов.
Область применения вертолетов Ми-38 – перевозка грузов и пассажиров, поисково-спасательные операции, VIP-перевозки. Все это - в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат.
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Ми-38РоссияБезопасность
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