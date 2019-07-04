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РИА Новости

Иркутский губернатор распорядился переселить пострадавших из ПВР в школах

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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КРАСНОЯРСК, 4 июл – РИА Новости. Глава Иркутской области Сергей Левченко поручил профильным министерствам до пятницы подготовить график переселения пострадавших от паводка из пунктов временного размещения в школах, поскольку учебные заведения необходимо подготовить к началу учебного года, сообщила пресс-служба губернатора.
Совместный график должны подготовить региональные министерства социального развития, опеки и попечительства, образования и строительства и дорожного хозяйства. Пострадавших должны разместить в местах более длительного проживания.
"Пункты временного размещения находятся в школах, а их к 1 сентября нужно отремонтировать и подготовить к учебному году. Тем более школы будут перегружены, так как часть их попала в зону затопления. До завтрашнего вечера прошу подготовить такой график по каждому ПВР", - цитируются в сообщении слова Левченко.
Ранее губернатор заявил, что власти Иркутской области предложат пострадавшим от паводка как минимум пять вариантов предоставления жилья, подобный опыт у региона уже имеется.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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