Иркутский губернатор распорядился переселить пострадавших из ПВР в школах

КРАСНОЯРСК, 4 июл – РИА Новости. Глава Иркутской области Сергей Левченко поручил профильным министерствам до пятницы подготовить график переселения пострадавших от паводка из пунктов временного размещения в школах, поскольку учебные заведения необходимо подготовить к началу учебного года, сообщила пресс-служба губернатора.

Совместный график должны подготовить региональные министерства социального развития, опеки и попечительства, образования и строительства и дорожного хозяйства. Пострадавших должны разместить в местах более длительного проживания.

"Пункты временного размещения находятся в школах, а их к 1 сентября нужно отремонтировать и подготовить к учебному году. Тем более школы будут перегружены, так как часть их попала в зону затопления. До завтрашнего вечера прошу подготовить такой график по каждому ПВР", - цитируются в сообщении слова Левченко.

Ранее губернатор заявил, что власти Иркутской области предложат пострадавшим от паводка как минимум пять вариантов предоставления жилья, подобный опыт у региона уже имеется.