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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским

Вчера, 15:05
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
ВАТИКАН, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском.
Путин в четверг прибыл в Италию с официальным визитом. Как ожидается, на встрече будут затронуты международные темы, в частности, Сирия, Украина и гуманитарные проекты в Донбассе.
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.
Кроме того, планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Минздравом РФ и профильной структурой Ватикана.
Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане
Вчера, 11:39
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Помощник российского президента Юрий Ушаков днем ранее сообщил журналистам, что в ходе визита не планируется поднимать вопрос визита папы Римского в Россию. Он отметил, что вопрос должен обсуждаться с представителями Русской православной церкви.
Путин и папа Франциск встречались два раза: в ноябре 2013 года и в июне 2015 года в Ватикане. Госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина президент РФ принимал в Сочи в августе 2017 года и общался с ним в ходе визита в Ватикан в 2013 году.
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Религия и мировоззрениеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинВатиканВ мире
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