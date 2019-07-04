Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским

ВАТИКАН, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском.
Путин в четверг прибыл в Италию с официальным визитом. Как ожидается, на встрече будут затронуты международные темы, в частности, Сирия, Украина и гуманитарные проекты в Донбассе.
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.
Кроме того, планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Минздравом РФ и профильной структурой Ватикана.
Помощник российского президента Юрий Ушаков днем ранее сообщил журналистам, что в ходе визита не планируется поднимать вопрос визита папы Римского в Россию. Он отметил, что вопрос должен обсуждаться с представителями Русской православной церкви.
Путин и папа Франциск встречались два раза: в ноябре 2013 года и в июне 2015 года в Ватикане. Госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина президент РФ принимал в Сочи в августе 2017 года и общался с ним в ходе визита в Ватикан в 2013 году.