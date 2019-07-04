Более 33 миллионов рублей поступило на счет для пострадавших от паводков

ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Более 33 миллионов рублей поступило на счет, открытый для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погибли 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

"33 миллиона 128 тысяч 268 рублей поступило на счёт, который был открыт министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для оказания помощи пострадавшим от паводка. Эти средства позволяют в кратчайшие сроки приобретать для нуждающихся самые необходимые вещи. Так, для них приобретают постельные принадлежности – одеяла, подушки, матрасы и постельное белье", - говорится в сообщении.