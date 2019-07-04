В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в пятиэтажке на улице Мира, недалеко от железнодорожного вокзала Краснодар-1, составила 500 квадратных метров.