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РИА Новости

Топилин надеется, что ГД примет законы об электронных трудовых до декабря

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
ГОРКИ , 4 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин выразил надежду, что Госдума примет пакет законов об электронных трудовых книжках до конца года, чтобы система заработала в 2020 году.
Топилин напомнил, что пакет проектов об электронных трудовых книжках был одобрен правительством в четверг.
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"Эти три закона, я бы сказал, вообще первые законы в истории, которые вводят элементы цифровой экономики в трудовое законодательство, в трудовые отношения... Я очень надеюсь, что мы до конца года эти законы в Думе сможем провести... С тем, чтобы система заработала с 2020 года", - сказал он журналистам.
Топилин пояснил, что в 2020 году те, кто хочет оставить бумажную трудовую, должны будут написать заявление. Остальные будут переведены на электронные трудовые. Параллельно работодатели будут ежемесячно предоставлять информацию о работнике в систему персонифицированного учета.
"В 2020 году будет отлаживаться система. С 2021 года уже будет осуществлен... переход на возможность учета сведений о трудовой деятельности в электронном виде", - добавил министр.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что переход на электронные трудовые книжки в России коснется около 60 миллионов работников.
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Госдума РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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