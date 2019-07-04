Топилин надеется, что ГД примет законы об электронных трудовых до декабря

ГОРКИ , 4 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин выразил надежду, что Госдума примет пакет законов об электронных трудовых книжках до конца года, чтобы система заработала в 2020 году.

Топилин напомнил, что пакет проектов об электронных трудовых книжках был одобрен правительством в четверг.

"Эти три закона, я бы сказал, вообще первые законы в истории, которые вводят элементы цифровой экономики в трудовое законодательство, в трудовые отношения... Я очень надеюсь, что мы до конца года эти законы в Думе сможем провести... С тем, чтобы система заработала с 2020 года", - сказал он журналистам.

Топилин пояснил, что в 2020 году те, кто хочет оставить бумажную трудовую, должны будут написать заявление. Остальные будут переведены на электронные трудовые. Параллельно работодатели будут ежемесячно предоставлять информацию о работнике в систему персонифицированного учета.

"В 2020 году будет отлаживаться система. С 2021 года уже будет осуществлен... переход на возможность учета сведений о трудовой деятельности в электронном виде", - добавил министр.