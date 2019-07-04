Медведев поручил проработать вопрос отметок для продукции из виноматериалов

"В связи с обсуждением двух законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогового контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции было обращено внимание на необходимость зафиксировать в протоколе заседания поручение проработать вопрос о том, чтобы отмечать продукцию виноделия, сделанную из виноматериалов, чтобы можно было ее отличать от продукции, сделанной из винограда", - сообщили журналистам в пресс-службе после заседания кабмина в четверг.