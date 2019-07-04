Медведев поручил проработать вопрос отметок для продукции из виноматериалов

ГОРКИ, 4 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о нанесении отметок на бутылки с продукцией из виноматериалов, которые бы отличали ее от продукции из винограда, соответствующий пункт будет внесен в протокол заседания кабмина, сообщили в пресс-службе правительства.
"В связи с обсуждением двух законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогового контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции было обращено внимание на необходимость зафиксировать в протоколе заседания поручение проработать вопрос о том, чтобы отмечать продукцию виноделия, сделанную из виноматериалов, чтобы можно было ее отличать от продукции, сделанной из винограда", - сообщили журналистам в пресс-службе после заседания кабмина в четверг.
В ответ на уточняющий вопрос собеседник подтвердил, что соответствующие отметки предполагается делать на бутылках.
"Соответствующее поручение будет в протоколе сегодняшнего заседания", - добавил он.
Речь идет о поручении главы кабмина, подтвердил собеседник в пресс-службе, напомнив, что протокол заседания подписывает именно председатель правительства.