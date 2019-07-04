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РИА Новости

Медведев поручил проработать вопрос отметок для продукции из виноматериалов

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 4 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о нанесении отметок на бутылки с продукцией из виноматериалов, которые бы отличали ее от продукции из винограда, соответствующий пункт будет внесен в протокол заседания кабмина, сообщили в пресс-службе правительства.
"В связи с обсуждением двух законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогового контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции было обращено внимание на необходимость зафиксировать в протоколе заседания поручение проработать вопрос о том, чтобы отмечать продукцию виноделия, сделанную из виноматериалов, чтобы можно было ее отличать от продукции, сделанной из винограда", - сообщили журналистам в пресс-службе после заседания кабмина в четверг.
В ответ на уточняющий вопрос собеседник подтвердил, что соответствующие отметки предполагается делать на бутылках.
"Соответствующее поручение будет в протоколе сегодняшнего заседания", - добавил он.
Речь идет о поручении главы кабмина, подтвердил собеседник в пресс-службе, напомнив, что протокол заседания подписывает именно председатель правительства.
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