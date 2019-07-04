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РИА Новости

Названы самые дорогие российские бренды

Вчера, 14:45
20007
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛоготип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало список 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Третий год подряд первую строчку в рейтинге занимает Сбербанк. Аналитики оценили марку компании в 842,1 миллиарда рублей (за год оценка выросла на 25,6%).
Brand Finance отмечает, что Сбербанк является также вторым сильнейшим брендом в мире после Ferrari.
Вторая строчка у "Газпрома" — 552,2 миллиарда рублей и прирост стоимости на 72,1%.
На третье место аналитики поставили "Лукойл": оценочная стоимость бренда компании за год выросла на 41,3% и составила 397,2 миллиарда рублей.
В первую десятку также вошли "Роснефть" (246,9 миллиарда, прирост 21,1%), РЖД (185,8 миллиарда, +16,9%), "Магнит" (170,3 миллиарда, +17,4%), ВТБ (144,8 миллиарда, +23,3%), "Татнефть" (132,4 миллиарда, +36,2%), МТС (121,5 миллиарда, +6,1%), "Новатэк" (119,9 миллиарда, +59,1%).
По оценке Brand Finance, самым быстрорастущим брендом стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Его оценочная стоимость за год выросла на 82%.
"Пятерочка", несмотря на увеличение стоимости бренда на 29%, покинула десятку лидеров и занимает теперь 11 место.
В рейтинг впервые вошли "Стройгазмонтаж" (30-е место), "АЛРОСА" (39-е место), "Простоквашино" (40-е место) и Почта России (48-е место).
Индекс торговли компании Amazon, показаный на информационной панели биржи NASDAQ. 9 февраля 2018
11 июня, 11:41
Стал известен самый дорогой бренд в мире
12537134687
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