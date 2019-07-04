Названы самые дорогие российские бренды

Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве. Архивное фото

Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Консалтинговое агентство Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало список 50 самых дорогих брендов России 2019 года.

Третий год подряд первую строчку в рейтинге занимает Сбербанк. Аналитики оценили марку компании в 842,1 миллиарда рублей (за год оценка выросла на 25,6%).

Brand Finance отмечает, что Сбербанк является также вторым сильнейшим брендом в мире после Ferrari.

Вторая строчка у "Газпрома" — 552,2 миллиарда рублей и прирост стоимости на 72,1%.

На третье место аналитики поставили "Лукойл": оценочная стоимость бренда компании за год выросла на 41,3% и составила 397,2 миллиарда рублей.

В первую десятку также вошли "Роснефть" (246,9 миллиарда, прирост 21,1%), РЖД (185,8 миллиарда, +16,9%), "Магнит" (170,3 миллиарда, +17,4%), ВТБ (144,8 миллиарда, +23,3%), "Татнефть" (132,4 миллиарда, +36,2%), МТС (121,5 миллиарда, +6,1%), "Новатэк" (119,9 миллиарда, +59,1%).

По оценке Brand Finance, самым быстрорастущим брендом стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Его оценочная стоимость за год выросла на 82%.

"Пятерочка", несмотря на увеличение стоимости бренда на 29%, покинула десятку лидеров и занимает теперь 11 место.