Силовики задержали члена тюменской банды, разыскиваемого в течение 20 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали объявленного в розыск почти 20 лет назад члена тюменской банды, участники которой совершили восемь убийств, сообщает в четверг СУСК РФ по Тюменской области.

"В июне текущего года задержан участник банды, в начале 2000 годов объявленный в розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела удалось задержать 11 подозреваемых, в том числе и лидера банды. Уголовные дела впоследствии были направлены в суд, в отношении участников банды вынесены обвинительные приговоры. Еще двое подозреваемых были объявлены в федеральный розыск, и в настоящее время местонахождение одного из них удалось установить, отмечает СУСК.

Мужчина задержан на территории Московской области, после чего этапирован в СИЗО Тюмени. Предварительное расследование по уголовному делу возобновлено. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

По версии следствия, в 1994-1995 годах житель Тюмени решил организовать банду, в которую были вовлечены 13 жителей Тюменской области. С 1995 по 2003 годы члены банды совершили 26 вооруженных разбойных нападений на людей и организации, расположенные не только на территории Тюменской области, но и в Екатеринбурге, убили восемь человек, четверо граждан получили огнестрельные ранения, полагают следователи.

Злоумышленники похищали деньги и автомобили, считает следствие. Все члены банды беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации. На их вооружении состояло большое количество различного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, отмечает СУСК.

Так, в декабре 1995 года на 10-м километре автодороги Тюмень - аэропорт "Рощино" с применением огнестрельного оружия было совершено разбойное нападение на сотрудников коммерческого предприятия. В ходе нападения двое были убиты, третий ранен. Первая "добыча" злоумышленников составила 340 миллионов неденоминированных рублей.