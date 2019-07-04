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РИА Новости

В Минтрансе Чехии рассказали о переговорах с Россией по авиаперевозкам

Вчера, 14:38
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ПРАГА, 4 июл — РИА Новости. Министерства транспорта Чехии и России ведут интенсивные переговоры, чтобы урегулировать спорные вопросы в области авиасообщения, рассказал РИА Новости представитель чешского ведомства Франтишек Йемелка.
Он подчеркнул, что чешская сторона заинтересована в достижении компромисса. Переговоры проходят по электронной почте, с чешской стороны их ведет директор отдела гражданской авиации Минтранса Зденек Йелинек, уточнил Йемелка.
"Мы отправили российским коллегам письмо, ждем, как они отреагируют на него. Несмотря на предстоящие в Чехии завтра и послезавтра праздники, переговоры в эти дни продолжатся, и, возможно, мы сможем сообщить в субботу или воскресенье об их результатах", — заключил он.
Второго июля "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за того, что чешские авиационные власти аннулировали разрешения на полеты. Как заявили в Праге, это было связано с тем, что Москва не разрешила Czech Airlines выполнять рейсы по маршруту Прага — Сеул по транссибирским трассам.
В российском Минтрансе заявили, что решение чешской стороны нарушает соглашение о воздушном сообщении, и пообещали решить вопрос в самые сжатые сроки. Через несколько часов Чехия отменила ограничения до 7 июля. Как уточнили в чешском Минтрансе, это стало ответом на аналогичное решение Москвы.
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево. 2 июля 2019
2 июля, 23:30
Ограничения полетов с Чехией затронули граждан других государств
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