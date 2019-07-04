В Минтрансе Чехии рассказали о переговорах с Россией по авиаперевозкам

ПРАГА, 4 июл — РИА Новости. Министерства транспорта Чехии и России ведут интенсивные переговоры, чтобы урегулировать спорные вопросы в области авиасообщения, рассказал РИА Новости представитель чешского ведомства Франтишек Йемелка.

Он подчеркнул, что чешская сторона заинтересована в достижении компромисса. Переговоры проходят по электронной почте, с чешской стороны их ведет директор отдела гражданской авиации Минтранса Зденек Йелинек, уточнил Йемелка.

"Мы отправили российским коллегам письмо, ждем, как они отреагируют на него. Несмотря на предстоящие в Чехии завтра и послезавтра праздники, переговоры в эти дни продолжатся, и, возможно, мы сможем сообщить в субботу или воскресенье об их результатах", — заключил он.

Второго июля "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за того, что чешские авиационные власти аннулировали разрешения на полеты. Как заявили в Праге, это было связано с тем, что Москва не разрешила Czech Airlines выполнять рейсы по маршруту Прага — Сеул по транссибирским трассам.