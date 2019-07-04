Психолог рассказал о влиянии интернета на счастье семьи

"Если говорить о том, как влияет интернет на счастье семьи, то это зависит от взаимоотношений в семье. Например, если семья дружная, то ребёнок будет меньше проводить времени в интернете, и наоборот, посвящать себя семье и использовать интернет только для поиска какой-то нужной информации. Если семья недружная, то ребёнок чувствует себя одиноким и соответственно начинает постоянно сидеть в телефоне", - сказал РИА Новости Баптиста в кулуарах XVI Европейского психологического конгресса.