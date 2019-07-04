Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T14:37Z
https://ria.ru/20190704/1556204705.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Психолог рассказал о влиянии интернета на счастье семьи

Вчера, 14:37
62
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Счастье в семье зависит от взаимоотношений родителей, а не от интернета, считает президент Европейской федерации психологических ассоциаций (ЕФПА) Тельмо Мауриньо Баптиста.
"Если говорить о том, как влияет интернет на счастье семьи, то это зависит от взаимоотношений в семье. Например, если семья дружная, то ребёнок будет меньше проводить времени в интернете, и наоборот, посвящать себя семье и использовать интернет только для поиска какой-то нужной информации. Если семья недружная, то ребёнок чувствует себя одиноким и соответственно начинает постоянно сидеть в телефоне", - сказал РИА Новости Баптиста в кулуарах XVI Европейского психологического конгресса.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
2 июля, 20:02
Медведев поздравил участников XVI Европейского психологического конгресса
Конгресс проходит впервые в России со 2 по 5 июля. Программа предполагает три дня активного диалога и обмена знаниями по 30 направлениям психологии.
200000
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова надеется на конструктивное решение проблемы гаджетов в школах
РИА
Новости
Опрос: россиянки поддержали сокращение списка запрещенных для них профессий
Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
Путин отменил штраф для студентов, получавших гранты при учебе за границей
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
Освещение дорог может стать дешевле с введением специального тарифа
Лента
новостей
Пожилая женщина с планшетом
Гаджеты положительно влияют на состояние пожилых людей, считает эксперт
Максим Топилин выступает на расширенном заседании коллегии Минтруда России. 23 марта 2018
Минтруд подготовит проект электронного документооборота предприятий
Указатели в зале терминала аэропорта Домодедово
В "Домодедово" тестируют систему распознавания лиц
В Минтруде разъяснили ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Топилин рассказал, какие ресурсы нужны для перехода на электронные трудовые
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Военные доставили в Иркутскую область пять тонн хлора для дезинфекции
Паспортный контроль на пограничном пункте пропуска в Калининграде
Иностранцы подали более двух тысяч заявок на электронную визу в Калининград
Заправка автомобиля
Эксперт считает необоснованной панику вокруг роста цен на топливо
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Названы самые дорогие российские бренды
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ
Вертолет МИ-38-2
Вертолет Ми-38 испытали в высокогорье при экстремально высокой температуре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
Лента новостейМолния