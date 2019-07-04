В Приангарье полиция нашла 23 человек, числившихся без вести пропавшими

ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Полиция Иркутской области установила местонахождение 23 человек, числившихся во время паводка без вести пропавшими, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.

"К настоящему времени благодаря сообщениям граждан правоохранительные органы установили местонахождение 23 человек, числившихся как без вести пропавшие. По мере проведения комплекса розыскных мероприятий выясняется, например, что несколько рыбаков, уплывших на лодке по реке, во время паводка вовремя сошли на берег. Некоторые покинули затопленные дома и ожидали помощи у реки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство не уточняет, как поменялась число тех, кто в настоящий момент находится в списке пропавших без вести.