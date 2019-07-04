Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T14:34Z
https://ria.ru/20190704/1556204630.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155607/82/1556078226_0:0:1295:728_1036x0_80_0_0_e35a1b4e9c7cf29648c22e6dbe4ba353.jpg
РИА Новости

В Приангарье полиция нашла 23 человек, числившихся без вести пропавшими

Вчера, 14:34
712
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Полиция Иркутской области установила местонахождение 23 человек, числившихся во время паводка без вести пропавшими, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.
"К настоящему времени благодаря сообщениям граждан правоохранительные органы установили местонахождение 23 человек, числившихся как без вести пропавшие. По мере проведения комплекса розыскных мероприятий выясняется, например, что несколько рыбаков, уплывших на лодке по реке, во время паводка вовремя сошли на берег. Некоторые покинули затопленные дома и ожидали помощи у реки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Вчера, 14:30
Иркутская ГЭС снизила уровень сброса воды из-за угрозы паводка
Ведомство не уточняет, как поменялась число тех, кто в настоящий момент находится в списке пропавших без вести.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
1200001
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиМЧС РФПроисшествия
Рекомендуем
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Число погибших из-за паводка в Приангарье увеличилось до 21 человека
РИА
Новости
В Татарстане пастух утонул в цистерне с молоком
Британия оценила задержание в Гибралтаре танкера с нефтью для Сирии
Патруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе
В ПА ОБСЕ заявили, что Украина препятствовала работе миссии в Донбассе
Лента
новостей
Полиция начала проверку после драки во Внуково
Силовики задержали члена тюменской банды, разыскиваемого в течение 20 лет
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
Путин рассказал о беседе с папой Римским
Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться
Бармен наливает пиво в бокал
Мужчина умер после того, как выпил литр пива
Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате ВМФ
Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского
Игорь Коломойский
Коломойский объяснил, чем конфликт в Донбассе выгоден США
Американский самолет P-8A Poseidon
В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
Лента новостейМолния