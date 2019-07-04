Британия оценила задержание в Гибралтаре танкера с нефтью для Сирии

"Мы приветствуем эти решительные действия, обеспечивающие реализацию санкций ЕС против сирийского режима. Мы одобряем решения властей Гибралтара, которые провели эту операцию. Все это должно подать ясный сигнал о том, что нарушение санкций недопустимо", - сказал журналистам в четверг представитель правительства.