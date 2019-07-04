Иностранцы подали более двух тысяч заявок на электронную визу в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 4 июля - РИА Новости. Иностранные граждане подали за трое суток более 2 тысяч заявок на получение электронной визы для поездки в Калининградскую область, сообщила журналистам руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым иностранцы с 1 июля 2019 года смогут получать электронную визу для посещения Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. Электронную визу для посещения региона могут оформить жители 53 стран.

"Пока за трое суток уже больше 2 тысяч заявок на получение электронной визы подано, более чем из 30 стран. Самое большое количество из ближайших к нам стран – это Литва, Польша, Германия, Латвия, Эстония. Более точной информацией владеют погрануправление и МИД", - сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что первый иностранный гражданин приехал в Калининградскую область по электронной визе в среду поздно вечером из Польши через международный автомобильный пункт пропуска в Мамоново.

"Областное министерство по культуре и туризму будет продолжать PR-кампанию по продвижению этого режима. Информацию по электронным визам мы разослали во все экономические офисы, мы понимаем, что поедут не столько туристы, но и бизнесмены. Ожидаем подъема гуманитарного сотрудничества", - добавила Иванова.

Для получения однократной бесплатной визы иностранному гражданину необходимо не менее чем за четверо суток, но не ранее чем за 20 суток до предполагаемой даты въезда заполнить заявление о получении электронной визы на сайте консульского департамента МИД России, прикрепив к нему фотографию. Срок действия электронной визы составляет 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания до восьми суток. Целью получения визы может быть туризм, деловая и гуманитарная цель.