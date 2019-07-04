Иркутская ГЭС снизила уровень сброса воды из-за угрозы паводка

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Иркутская ГЭС ПАО "Иркутскэнерго" снизила объемы пропуска воды из-за прогнозируемого повышения уровня воды в реке Иркут, сообщили РИА Новости в Енисейском бассейновом водном управлении Росводресурсов.
"Иркутская ГЭС с 14.00 (9.00 мск) уменьшила объем пропуска воды с 2 тысяч кубометров в секунду до 1,8 тысячи кубометров в секунду. Это связано с прогнозом повышения уровня воды в реке Иркут" , - сказал собеседник агентства.
Из-за возможного подтопления ряда пригородных зон Иркутска в городе объявлен режим повышенной готовности.
В Иркутской области действует режим ЧС из-за паводка.
Река Иркут – левый приток Ангары, берет начало в горах Восточного Саяна. Иркутск расположен на берегах реки Ангары, при впадении в нее реки Иркут.