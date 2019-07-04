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РИА Новости

Иркутская ГЭС снизила уровень сброса воды из-за угрозы паводка

Вчера, 14:30
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ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Иркутская ГЭС ПАО "Иркутскэнерго" снизила объемы пропуска воды из-за прогнозируемого повышения уровня воды в реке Иркут, сообщили РИА Новости в Енисейском бассейновом водном управлении Росводресурсов.
"Иркутская ГЭС с 14.00 (9.00 мск) уменьшила объем пропуска воды с 2 тысяч кубометров в секунду до 1,8 тысячи кубометров в секунду. Это связано с прогнозом повышения уровня воды в реке Иркут" , - сказал собеседник агентства.
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Река Иркут – левый приток Ангары, берет начало в горах Восточного Саяна. Иркутск расположен на берегах реки Ангары, при впадении в нее реки Иркут.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьИркутскИркутскэнергоПроисшествия
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