Иркутская ГЭС снизила уровень сброса воды из-за угрозы паводка

"Иркутская ГЭС с 14.00 (9.00 мск) уменьшила объем пропуска воды с 2 тысяч кубометров в секунду до 1,8 тысячи кубометров в секунду. Это связано с прогнозом повышения уровня воды в реке Иркут" , - сказал собеседник агентства.