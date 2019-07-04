Число погибших из-за паводка в Приангарье увеличилось до 21 человека

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека, сообщило правительство региона со ссылкой на главу областного управления МЧС Валентина Нелюбова.

Без вести пропавшими числятся 14 человек.

Как уточнили в ведомстве, за медицинской помощью обратились 1767 местных жителей, в больницах находятся 313 человек.

По последним данным, подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. Согласно заключению комиссии по ЧС, свыше трех тысяч домов непригодны для проживания.

В регионе продолжаются спасательно-поисковые операции, более 3,5 тысячи человек ликвидируют последствия паводка. Военные мониторят экологическую обстановку, разбирают завалы, подвозят питьевую и техническую воду пострадавшим.

В ближайшее время специалисты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа приступят к дезинфекции местности.

Наводнение в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

В зону бедствия попали 98 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Президент также поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, подготовить план действий по восстановлению жилья и начать выплаты компенсаций.