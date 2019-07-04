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РИА Новости

В Татарстане пастух утонул в цистерне с молоком

Вчера, 14:28
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следователи в Татарстане организовали проверку после обнаружения тела пастуха в цистерне с холодным молоком, говорится в сообщении СУСК России по республике.
"Утром 1 июля в резервуаре для хранения и охлаждения молока на территории агрофирмы в селе Ульянково Кайбицкого района обнаружено тело 51-летнего подсобного рабочего с признаками утопления. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, сторож агрофирмы попросил подсобного рабочего подменить его на некоторое время и ушел, "а пастух решил попить молока из цистерны". Отмечается, что, попытавшись зачерпнуть, мужчина упал в двухметровую емкость, наполненную молоком температурой около двух градусов, и утонул.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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