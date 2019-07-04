В Татарстане пастух утонул в цистерне с молоком

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следователи в Татарстане организовали проверку после обнаружения тела пастуха в цистерне с холодным молоком, говорится в сообщении СУСК России по республике.

"Утром 1 июля в резервуаре для хранения и охлаждения молока на территории агрофирмы в селе Ульянково Кайбицкого района обнаружено тело 51-летнего подсобного рабочего с признаками утопления. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, сторож агрофирмы попросил подсобного рабочего подменить его на некоторое время и ушел, "а пастух решил попить молока из цистерны". Отмечается, что, попытавшись зачерпнуть, мужчина упал в двухметровую емкость, наполненную молоком температурой около двух градусов, и утонул.