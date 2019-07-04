Итальянский депутат связала очищение улиц Рима от мусора с визитом Путина

РИМ, 4 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-спикер нижней палаты итальянского парламента и представитель партии "Вперед, Италия" Мара Карфанья считает, что улицы Рима очистили от мусора специально перед приездом президента РФ Владимира Путина, и предлагает поочередно приглашать глав государств мира в итальянскую столицу каждые два дня.

Вечная проблема Вечного города с уборкой мусора обострилась с начала лета в том числе из-за прихода необычно жаркой погоды. Прошедший июнь побил температурные рекорды во всей Европе. Посещающие Рим туристы недоумевают при виде обилия мусора на улицах, забитых отходами мусорных баков и возмущаются исходящим от них запахом.

Queste foto mi sono arrivate qualche minuto fa da #Roma. Mi chiedo se non c'è un serio pericolo per la #salute dei.romani! Topi e scarafaggi ne staranno facendo il loro luogo di vacanza pic.twitter.com/NBwVoEsHpm — AnnaMaria ﻥ (@bluindaco) 4 июля 2019 г.

По словам очевидцев, центр итальянской столицы накануне визита Путина избавился от мусора, что вызвало волну иронии в местных социальных сетях.

"C учетом того усердия, с которым Рим очистили перед визитом Путина, и принимая во внимание то, что в мире насчитывается 196 независимых стран, мы предлагаем приглашать одного главу государства в 1,86 дней. Это единственный способ держать мусор подальше от города", - написала Карфанья в своем Twitter