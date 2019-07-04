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РИА Новости

Итальянский депутат связала очищение улиц Рима от мусора с визитом Путина

Вчера, 14:25
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РИМ, 4 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-спикер нижней палаты итальянского парламента и представитель партии "Вперед, Италия" Мара Карфанья считает, что улицы Рима очистили от мусора специально перед приездом президента РФ Владимира Путина, и предлагает поочередно приглашать глав государств мира в итальянскую столицу каждые два дня.
Вечная проблема Вечного города с уборкой мусора обострилась с начала лета в том числе из-за прихода необычно жаркой погоды. Прошедший июнь побил температурные рекорды во всей Европе. Посещающие Рим туристы недоумевают при виде обилия мусора на улицах, забитых отходами мусорных баков и возмущаются исходящим от них запахом.
По словам очевидцев, центр итальянской столицы накануне визита Путина избавился от мусора, что вызвало волну иронии в местных социальных сетях.
"C учетом того усердия, с которым Рим очистили перед визитом Путина, и принимая во внимание то, что в мире насчитывается 196 независимых стран, мы предлагаем приглашать одного главу государства в 1,86 дней. Это единственный способ держать мусор подальше от города", - написала Карфанья в своем Twitter.
В четверг проходит визит Путина на Апеннины, в ходе которого российский лидер встретится в Ватикане с папой Римским Франциском и проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте.
Президент РФ Владимир Путин
27 марта, 22:36
Посол России в Риме рассказал о подготовке визита Путина в Италию
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Джузеппе КонтеСерджо МаттареллаВладимир ПутинВатиканРоссияИталияВ мире
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